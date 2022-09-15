Fransa'da yarınki grev nedeniyle Air France uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti

Air France'dan yapılan açıklamada, 16 Eylül'de hava trafik kontrolörlerinin grev yapma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, şirketin yarınki kısa ve orta mesafe seferlerinin yalnızca yüzde 45'ini gerçekleştireceği bildirildi.

Fransa 'da 16 Eylül 'de hava trafik kontrolörlerinin greve gitme kararı almasının ardından Fransız Hava Yolları şirketi Air France yarınki kısa ve orta mesafe uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti.

Kaynak: AA

Fransa, Eylül, Güncel, Son Dakika

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