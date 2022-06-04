Bir diğer görüntü de ise yüzü köpükle kaplanan Blanquer'in sinirli şekilde "Aşılmaması gereken çizgiler var ve bunu size öğreteceğim." ifadesini kullandığı duyuluyor.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü - Son Dakika

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