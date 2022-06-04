Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü - Son Dakika
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Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü

04.06.2022 22:56
Fransa'da 2 öğretmen eski Eğitim Bakanı'na köpük püskürttü

Fransa'daki genel seçimde yarışacak önceki Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Montargis kentinde 2 öğretmen tarafından köpüklü saldırının hedefi oldu.

Fransa'daki genel seçimde yarışacak önceki Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Montargis kentinde 2 öğretmen tarafından köpüklü saldırının hedefi oldu.

Basındaki haberlere göre, kent pazarı yakınlarında seçim kampanyası çalışmaları yürüten Blanquer'e, iki öğretmen köpük püskürterek argo ifadelerle tepki gösterdi.

Blanquer'in haklarında şikayetçi olduğu iki öğretmen olay yerinde gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, iki erkek Blanquer'e yaklaşıp beyaz köpük püskürtüyor.

Saldırganlardan birinin Blanquer'e hitaben "Başarısız eğitim" şeklinde sarf ettiği sözler işitiliyor.

Bir diğer görüntü de ise yüzü köpükle kaplanan Blanquer'in sinirli şekilde "Aşılmaması gereken çizgiler var ve bunu size öğreteceğim." ifadesini kullandığı duyuluyor.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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