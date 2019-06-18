Fransa'da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan zanlı yakalandı; Çocuklardan biri hayatını kaybetmişti
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Fransa’nın Lorient kentinde 9 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı Lorient yakınlarında bir otelde yakalandı. Yaklaşık 1 haftadır polis tarafından aranan zanlıyı, saklandığı otelin sahibi tanıdı ve emniyet güçlerine haber verdi
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:23
'nın Lorient
kentinde 9 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı Lorient yakınlarında bir otelde yakalandı.
Yaklaşık bir haftadır polis tarafından aranan 20 yaşındaki Kilian adındaki zanlıyı, saklandığı otelin sahibi tanıdı ve emniyet güçlerine haber verdi. Lorient polisi, şüpheli ve olay esnasında araçta bulunan kız arkadaşının fotoğraflarını yayımlararak görgü tanıklarının polisi araması için bir telefon numarası duyurusu yapmıştı.
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