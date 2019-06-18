Son Dakika Haberleri: Fransa'da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan zanlı yakalandı; Çocuklardan biri hayatını kaybetmişti
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Fransa'da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan zanlı yakalandı; Çocuklardan biri hayatını kaybetmişti

33 dakika önce

Fransa’nın Lorient kentinde 9 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı Lorient yakınlarında bir otelde yakalandı. Yaklaşık 1 haftadır polis tarafından aranan zanlıyı, saklandığı otelin sahibi tanıdı ve emniyet güçlerine haber verdi

Fransa'da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan zanlı yakalandı; Çocuklardan biri hayatını kaybetmişti, System.String[]
Fransa'nın Lorient kentinde 9 ve 7 yaşlarındaki iki Türk çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı Lorient yakınlarında bir otelde yakalandı.

Yaklaşık bir haftadır polis tarafından aranan 20 yaşındaki Kilian adındaki zanlıyı, saklandığı otelin sahibi tanıdı ve emniyet güçlerine haber verdi. Lorient polisi, şüpheli ve olay esnasında araçta bulunan kız arkadaşının fotoğraflarını yayımlararak görgü tanıklarının polisi araması için bir telefon numarası duyurusu yapmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:23 
polis, lorient, türk, fransa, Dünya
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