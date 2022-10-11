Fransa'da 2 yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilecek - Son Dakika
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Fransa'da 2 yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilecek

11.10.2022 14:15
Fransa'da 2 yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilecek

Fransa'nın Anglet kentinde bulunan ve iki yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilmesi hedefleniyor.

Fransa'nın Anglet kentinde bulunan ve iki yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilmesi hedefleniyor.

France Bleu'nün haberine göre, Temmuz 2020'de Anglet kentinde Pignada ormanında çıkan yangında kül olan 75 hektarlık alana 2023'ün ilk çeyreğine kadar 60 binden fazla ağaç dikilecek.

Yeni ağaçların yüzde 30'u yangına daha dayanıklı olan "mantar meşesi" türü ağaçlardan oluşacak.

???????Kent halkı, öğrenciler, yetkililer ve itfaiyecilerin katılımıyla 25 Kasım'da ormanın 4 hektarlık alanına 4 bin 800 ağaç dikilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da 2 yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da 2 yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilecek - Son Dakika
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