France Bleu'nün haberine göre, Temmuz 2020'de Anglet kentinde Pignada ormanında çıkan yangında kül olan 75 hektarlık alana 2023'ün ilk çeyreğine kadar 60 binden fazla ağaç dikilecek.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da 2 yıl önce yanan Pignada ormanına 60 binden fazla ağaç dikilecek - Son Dakika

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