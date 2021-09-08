Üye Girişi
Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı - Son Dakika

Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı

08.09.2021 14:58
Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarına ilişkin 9 ay sürecek duruşmalar başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarına ilişkin 9 ay sürecek duruşmalar başladı.

Ülkede "asrın davası" olarak değerlendirilen ve Paris Adalet Sarayında başlayan davada 20 sanık yargılanacak. Sanıklardan 11'i tutuklu olarak ve 3'ü adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkacak. Gıyaben yargılanacak 6 sanıktan 5'inin öldüğü belirtiliyor.

Saldırıların baş şüphelisi Salah Abdeslam ve diğer 13 sanık duruşma salonuna getirildi.

Öte yandan polis, Paris Adalet Sarayı'nın önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı, birçok cadde trafiğe kapatıldı.

Hakim Jean-Louis Peries'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, ilk 2 gün davaya müdahil olan 1800 kişinin kimlik tespitini yapacak. Duruşmaların üçüncü gününde Hakim Peries raporunu okuyacak. 13 Eylül'den itibaren tanıklar ve 28 Eylül'den itibaren 5 hafta boyunca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma salonunda ifade verecek. Her kişinin yarım saat konuşma hakkı olacak.

Duruşmalarda, davaya müdahil olan 1800 kişinin ifadesi dinlenecek. Davada 300 avukat görev yapıyor.

Saldırıların gerçekleştiği dönemde Cumhurbaşkanı olarak görev yapan François Hollande 10 Kasım'da ve eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak ifade verecek.

Ocak-Mart 2022 döneminde birkaç kez ifade verecek sanıklar için 6 yıldan ömür boyu hapse kadar cezalar talep ediliyor. Dava ile ilgili kararın 24 veya 25 Mayıs 2022'de verilmesi bekleniyor.

Duruşmalar kayıt altına alınacak

9 ay sürecek duruşmalar salona yerleştirilen 10 kamerayla kayıt altına alınıyor. Bu dava ülkede 1985'ten bu yana kayıt altına alınan 13. dava oldu.

Duruşmalar için 10 milyon avroluk maliyet

Sonuçları bakımından Fransa'nın en şiddetli saldırıları olarak görülen saldırılarla ilgili duruşmaların gerçekleşebilmesi için Paris Adalet Sarayı'nda 750 metrekare büyüklüğünde 1,5 yıl boyunca 8 milyon avroya özel salon inşa edildi. Duruşmaların diğer masraflarıyla toplam maliyetinin 10 milyon avroyu bulması bekleniyor.

Paris'i 13 Kasım 2015'te kana bulayan saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır 400'den fazla kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.

Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı
Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı
Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı
Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı

Fransa, Adalet, Paris, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek 14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı 14:45 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi 14:11 RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi
Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi 13:36 Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
14:44 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:19 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
14:04 Enner Valencia, Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçında oynamayabilir
13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi
13:42 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti         
14:55
Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti         
14:45
Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu         
14:40
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak         
14:19
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi         
12:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 15:19:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement