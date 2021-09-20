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Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam: "Saldırılar kaçınılmazdı" - Son Dakika

Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam: "Saldırılar kaçınılmazdı"

20.09.2021 22:12
Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam:

Son dakika haberine göre Fransa'da Kasım 2015'de başkent Paris'teki terör saldırılarının baş şüphelisi olan Salah Abdeslam, saldırıların kaçınılmaz olduğunu savunarak, yeni saldırıları önlemek için diyalog çağrısında bulundu.

Fransa'da Kasım 2015'de başkent Paris'teki terör saldırılarının baş şüphelisi olan Salah Abdeslam, saldırıların kaçınılmaz olduğunu savunarak, yeni saldırıları önlemek için diyalog çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi davanın 9'uncu gününde, 21 kişinin öldürüldüğü La Bellequipe Barı'ndaki saldırıların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kendini havaya uçuran terör saldırılarının baş şüphelisi Salah Abdeslam'ın ağabeyi Brahim Abdeslam'ın da bulunduğu görüldü.

Saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam, yayınlanan görüntüler hakkında yorum yapmak istediğini söyleyerek, "Videolar hakkında yorum yapmak istiyorum. Bunları bağlamın dışına çıkarırsak, onları ilk kınayanın ben olduğumu söylemek isterim. Ama onları bağlam içine koyarsak, onları kınayamam" dedi.

Abdeslam, "Suriye ve Irak'a dinlerini onurlu bir şekilde yaşamak için göç eden Müslüman inançlı Fransızlar, Almanlar ve Belçikalılar var. Fransa onları öldürdü. Fransa ölülerini sayıyorsa biz de ölüleri saymayı bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Saldırı kaçınılmazdı"

Saldırıların kaçınılmaz olduğunu savunan Abdeslam, "13 Kasım saldırıları kaçınılmazdı. Savaşabilir, birbirimizi öldürebilir, birbirimizden nefret edebiliriz ancak diyalog kapısı her zaman açık kalmalıdır" dedi.

Abdeslam'ın sözlerinin ardından duruşma salonunda bulunan kişiler şaşkın bir şekilde kahkahaya boğuldu. Duruşma hakimi Jean-Louis Péris, "Söylediklerinizde provokasyon var. Restoran teraslarında sivillere kalaşnikoflarla ateş etmek diyalog değildir" cevabını verdi.

Dava 9 ay sürecek

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun yer aldığı tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. Davada 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanıyor. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'da olacak. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altında olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanacak.

Sanıklardan biri Türkiye'de cezaevinde bulunuyor

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor. Sanıklardan Ahmed Dahmanı de, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde yatıyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmani'nin Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

Fransa'da 13 Kasım 2015'teki terör saldırıları ülke tarihinin en ölümcül saldırıları olarak tarihe geçmişti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen terör saldırılarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. - PARİS

Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam: Saldırılar kaçınılmazdı

Fransa, Suriye, Paris, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam: 'Saldırılar kaçınılmazdı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam: "Saldırılar kaçınılmazdı" - Son Dakika
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