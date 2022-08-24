Fransa'da 20 yangın çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da 20 yangın çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki kadın gözaltına alındı

24.08.2022 14:27
Fransa'da 20 yangın çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki kadın gözaltına alındı

Fransa'da 2019-2022 yıllarında Haute-Vienne'de 20 kadar yangını çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da 2019-2022 yıllarında Haute- Vienne'de 20 kadar yangını çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı belirtildi.

20minutes sitesinin haberine göre, temmuzdan bu yana bölgede başlayan çok sayıda yangınla ilgili soruşturmada, bir kadının söz konusu yerleri kundakladığına ilişkin bilgiler elde edildi.

Gözaltına alınan kadının verdiği ifadede, söz konusu yangınları çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

Araştırma neticesinde kadının 2019-2022 yıllarında 20 kadar yangını başlattığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Limoges kentinde 13 Ocak 2023'te hakim karşısına çıkacak zanlının duruşma tarihine kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Ülkede bu yıl başlayan ve on binlerce alanın kül olduğu çok sayıda yangın nedeniyle birçok kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'daki 10 yangından 9'unun kundaklama yoluyla çıktığını, ülkede günde 200 kadar yangının baş gösterdiğini, bunların büyük bölümünün hızla söndürüldüğünü belirtmişti.

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Kaynak: AA

Vienne, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 20 yangın çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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