- Fransa'da 2020'de 97 kadın cinayeti- Karantinaya rağmen her 3 günde bir kadın cinayeti - Son Dakika

- Fransa'da 2020'de 97 kadın cinayeti

Karantinaya rağmen her 3 günde bir kadın cinayeti

PARİS - Ortalama her 3 günde bir kadın cinayetinin yaşandığı Fransa'da 2020 yılında 97 kadın eşi veya sevgilisi tarafından öldürüldü.

Fransa'da 2018 yılında 120, 2019 yılında ise 152 kadın cinayeti işlendi. Fransa'da 2019 yılı kadın cinayetinde "kara yıl" olarak adlandırılırken, ülke genelinde kadın cinayetleri 2020 yılında da devam etti. Dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, Fransa'da yıl boyunca karantina önlemlerinin alınmasına rağmen kadın cinayetleri işlenmesi endişeleri arttırdı. Dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken Fransa kadın cinayetleri ile sarsıldı. Ülkede 2020 yılında 97 kadın cinayeti işlendi.

Ortalama 3 günde bir kadın cinayetinin işlendiği Fransa'da öldürülen kadınların yaşlarının 15 ile 92 arasında. Yapılan incelemelere göre, kadınları öldüren şahısların yüzde 32.8'i cinayetin ardından intihar etti. Kurbanların yüzde 49.1'inin daha önce şiddet gördüğüne yönelik herhangi bir makama başvuruda bulunmadığı tespit edildi.

Sokağa çıkma yasağında kadına şiddet arttı

Fransa'da 2020 yılında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin önceki yıllara göre düşüş gözlemlense de sokağa çıkma yasaklarının ve karantina önlemlerinin sık sık ilan edilmesine rağmen ülkede kadın cinayeti kaydedilmesi endişelendiriyor. Salgın sürecinde, özellikle sokağa çıkma yasağı döneminde kadına şiddet artarken, bu şiddetin hane dışına çıkmaması ve kadınların karakola gitmekte güçlük çekmesi sebebiyle verilerin gerçeğin altında kaldığı düşünülüyor. Özellikle sokağa çıkma sürecinde şiddet uygulayan eş ve sevgilileri ile aynı evde kalan kadınların dışarı çıkmaya cesaret edememesi asıl sayıların daha fazla olabileceği anlamına geliyor.

Fransa yeni yıla cinayetle girdi

Öte yandan, 2021 yılının ilk cinayeti 3 Ocak'ta yaşandı. 19 yaşında bir genç, 16 yaşında olan sevgilisini ve 40 yaşındaki sevgilisinin annesini öldürüp polise teslim oldu.