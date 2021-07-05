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Fransa'da 2021'de 57 kadın öldürüldü - Son Dakika

Fransa'da 2021'de 57 kadın öldürüldü

05.07.2021 12:09
Fransa'da 2021'de 57 kadın öldürüldü, System.String[]

Fransa'da 2021 yılında başından bu yana 57 kadın öldürüldü.

Fransa'da 2021 yılında başından bu yana 57 kadın öldürüldü. Fransız hükümeti, kadına yönelik şiddetle mücadele için 6 yeni önlem açıkladı. Fransa Kadın Cinayetleri Derneği üyesi Julia, "Kadınların genellikle evden çıktıklarında öldürüldüklerini gözlemliyoruz" dedi.

Fransa'da kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele eden "Hepimiz (NousToutes)" Derneğin verilerine göre, 2021 yılında toplam 57 kadın öldürüldü. Fransa'da basına yansıyan aile içi kadın cinayetlerini listeleyen Fransa Kadın Cinayetleri Derneğine göre, 2020'de 100 kadın eşi veya eski eşi tarafından öldürüldü. Derneğin üyesi Julia "Bu rakam, karantina nedeniyle bir önceki yıla göre biraz daha düşük. Kadınların genellikle evden çıktıklarında öldürüldüklerini gözlemliyoruz, ancak bu karantina döneminde mümkün değildi" açıklamasında bulundu.

Her yıl yaklaşık 100 kadın öldürülüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Ağustos 2020'de kamuoyuna açıklanan çiftler arasında şiddet içeren ölümlere ilişkin ulusal araştırma, 2019 yılında 146 kadın mağduru listeledi. Bu rakam, 2018 yılına göre yüzde 20'den fazla oldu. Ulusal polis ve ulusal jandarma için ortak bir yapı olan Mağdur Heyeti'nin kurulmasından bu yana, kurum her yıl yaklaşık 100 kadın cinayeti listelediğini açıkladı.

Hükümetten 6 önlem

Kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte, hükümet kadına yönelik şiddetle mücadele için 6 yeni önlem açıkladı. Hükümet, mağdura bir "büyük tehlike telefonu" verilmesini ve şiddetin failinin tahliye durumu hakkında sistematik olarak mağdura bilgilendirilmesini öneriyor. Bin 324 adet olan bu tür telefonların sayısının yıl sonuna kadar 3 bine yükseleceği bildirildi.

Önlemlerden bir diğeri uzaklaştırma bilekliğinin kullanımının yaygınlaştırılması olarak belirlendi. Bu önlem kapsamında failin ayak bileğine elektronik bir bileklik takılıyor ve mağdura bir navigasyon sistemi veriliyor. Failin mağdura çok yaklaşması halinde iki verici sinyal veriyor ve derhal polise veya jandarmaya bir uyarı gönderiliyor.

Hükümet, silah bulundurma ve satın alma üzerindeki kontrolün yasal olarak güçlendirilmesini, aile içi şiddet faillerinin listeleneceği bir dosyasının oluşturulmasını, derneklerin düzenli olarak dahil edileceği ulusal bir kurum kurulmasını ve yerel yönlendirme ve koordinasyon kurumlarının güçlendirilmesi hedefliyor. - PARİS

Hükümet, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da 2021'de 57 kadın öldürüldü - Son Dakika


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