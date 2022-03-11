Fransa'da 2021'de din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da 2021'de din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

11.03.2022 18:39
Fransa'da 2021'de din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

Fransa'da geçen yıl kaydedilen 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçtan 6 bin 300'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 2020'ye kıyasla yüzde 16 artış olduğu bildirildi.

Fransa'da geçen yıl kaydedilen 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçtan 6 bin 300'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 2020'ye kıyasla yüzde 16 artış olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının bünyesindeki istatistik servisi SSMSI, 21 Mart Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle yıllık ırkçı, yabancı düşmanı veya din karşıtı suçlara dair raporunu yayımladı.

Bakanlığın sitesinde paylaşılan raporda Fransa'da 2021'de polis ve jandarma teşkilatının, 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suç kaydettiği, bunun sadece güvenlik servislerine intikal eden suçları kapsadığı ve ırkçı eylemlerin küçük bir bölümünü oluşturduğu bildirildi.

Bunların 6 bin 300'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 6 bin 200'ünün ise sadece para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu belirtilen raporda, bu sayının 2020'ye göre sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 14 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Raporda, güvenlik güçlerine intikal eden her 5 ırkçı suçtan 4'ünün hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama olarak vuku bulduğu kaydedildi.

2019-2021 döneminde nüfusa oranla en çok ırkçılık mağdurunun Fransa'nın kuzeyi ve doğusunda bulunduğuna işaret edilen raporda, mağdurların çoğunun erkekler, 25 ile 54 yaş arası kişiler ve Afrika kökenli yabancılardan oluştuğu anlatıldı.

Fransa, Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle eleştiriliyor

Fransa'da 2021'de 99 camide yapılan denetimler sonucunda 22'si kapatılmış, 6'sının kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.???????

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

YORUMLAR
500
Erzincan'da servis araçları denetimi yapıldı Erzincan'da servis araçları denetimi yapıldı Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı

Jandarma, 21 Mart, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 2021'de din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:46:34. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da 2021'de din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement