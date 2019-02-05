Son Dakika Haberleri: Fransa'da 24 Saat Grev İlan Edildi

Fransa'da 24 Saat Grev İlan Edildi

47 dakika önce

Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT), Sarı Yeleklilere destek için ülke genelinde 24 saat grev ilan etti.

Fransa'da 24 Saat Grev İlan Edildi, System.String[]
Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT), Sarı Yeleklilere destek için ülke genelinde 24 saat grev ilan etti. Ülke genelinde 160 kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris'te birlikte yürüdü. Fransa Genel İş Sendikası (CGT) yeni yılın ilk grev çağrısında bulundu. Fransa'nın büyük şehirlerinde birçok miting düzenlendi. Ülke genelinde 160 farklı kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris'te birlikte yürüdü. Göstericiler, maaşların arttırılması ve vergilerin adil uygulanmasını istediklerini dile getirdi. Genel İş Sendikası'nın 24 saatlik grev kararı almasının ardından Sarı Yelekliler yine otoyollardaki kavşakları işgal edip uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Ayrıca, ülkenin ekonomideki can damarı durumundaki bazı limanların da giriş ve çıkışını kapatan Sarı Yelekliler ile Genel İş Sendikası üyeleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istiyor.

ANAYASA KOMİSYONU BİNASINA GİRİLMEYE ÇALIŞILDI Paris'te öğleden sonra yerel saat ile 14.00'de Paris Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ve Ulusal Meclisin yakınındaki Concord Meydanı'nda son buldu. Gösteri dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin sokağı polis tarafından çelik perdeyle kapatılırken, gösteri güzergahı üzerinde bazı iş yerleri tahrip edildi.

BASIN MENSUPLARI ENGELLENDİ Asıl hedefleri Anayasa Konseyi binasına girmek olan göstericiler, alınan güvenlik önlemleri ile engellendi. Bazı göstericilerin, basın mensuplarını engelledikleri ve fotoğraf makinelerini almaya çalıştıkları gözlemlendi. Polis ile karşı karşıya gelenler arasında kalan bir kişinin başından yaralandığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım

Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 22:08:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da 24 Saat Grev İlan Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]