Fransa'da 26 Ağustos'tan bu yana vaka sayıları 5 binin üzerinde - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 26 Ağustos'tan bu yana vaka sayıları 5 binin üzerinde seyrediyor.

Avrupa'da korona virüs salgınında her geçen gün vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 413 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 277 bin 943'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 4 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 606'ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Fransa'da okulların açılmasına 48 saat kaldı

Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de tüm okulların açılmayacağını bazılarının kapalı kalacağını aktarırken, mümkün olduğunca az okulun kapalı tutulacağını ifade etti. Bakan, hangi okulların açılacağına bölgesel olarak yapılan günlük analizler sonucu karar verildiğini dile getirirken, okullarda Avrupa'nın en katı sağlık protokolünün uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan Fransa'da 26 Ağustos tarihinden bu yana günlük vaka sayıları 5 binin üzerinde seyrederken, 28 Ağustos'ta tespit edilen 7 bin 379 vaka ile Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçmişti. - PARİS