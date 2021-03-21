Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı - Son Dakika

Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı

21.03.2021 12:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalgayla mücadele eden Fransa'da uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent Paris sokakları kısmen boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalgayla mücadele eden Fransa'da uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent Paris sokakları kısmen boş kaldı.

Fransa'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan İngiliz varyantının vaka sayıları üzerinde ciddi etki oluşturması, hükümeti salgına karşı yeni tedbirler almaya itti.

Ülke nüfusunun üçte biri, Mart ve Kasım 2020'den sonra 3'üncü kez bir aylığına sokağa çıkma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Virüsün ve özellikle İngiliz varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla Paris dahil 16 bölgede uygulanan kısıtlamalar, Fransızların daha az dışarı çıkmasına neden oldu.

Evlerinin 10 kilometre çevresinde İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi üzerlerinde bulundurmaları şartıyla insanların dolaşmasına izin verilmesi dolayısıyla Paris sokakları tamamen olmasa da kısmen boşaldı.

Sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vermeye devam etmesi diğerlerinin kapatılması insanların dışarı çıkmamasında önemli etken oldu.

Alışveriş yapmak ve kahve içmek için tercih edilen ve her zaman kalabalık olan başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde insan yoğunluğu azaldı.

Paris'in diğer ünlü mekanlarında da daha az kişinin bulunduğu gözlendi.

Diğer taraftan dün Parislilerin bir kısmı, park ve bahçelere giderek ve maske kullanarak, güneşli havanın keyfini çıkarmaya çalıştı.

İnsanların haftanın en az 4 günü evden çalışması teşvik ediliyor

Paris'te 19 Mart'ta 400 kilometre uzunlukta araç kuyruğu oluşurken, önlemlerin hayata geçirildiği cumartesi günü bu sayı 2 kilometreye düştü.

Paris'te 19 Mart'ta temel ihtiyaç ürünlerinin satılmadığı mağazaların kapalı olması nedeniyle başkentliler bir gün öncesinde buralara akın etti.

Ayrıca Paris'te yaşayanların bazıları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlamadan önce şehir dışına çıktı, bu nedenle de tren seferlerinde yoğunluk oluştu.

Alınan önlemler kapsamında, ülkede söz konusu bölgeler arası seyahatler zorunlu haller dışında yasaklanırken, insanların haftanın en az 4 günü evden çalışması teşvik ediliyor.

Bu bölgelerde kısıtlamalara rağmen okullar açık kalmaya devam ediyor.

Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamada, "üçüncü dalganın içinde olduklarını" belirterek, "Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu Kovid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor, daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı
Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı
Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı
Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı

Fransa, Paris, Kasım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 3. dalgayla mücadelenin sürdüğü Kovid-19 salgınında Paris sokakları kısmen boşaldı - Son Dakika


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