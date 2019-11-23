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Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor
6 saat önce
Fransa'da başta Paris olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor. "BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor.
Fransa'da başta Paris olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor.
"BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:06
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