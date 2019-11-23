Son Dakika Haberleri: Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor
Son Dakika Dünya Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor - Son Dakika Dünya

Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor

6 saat önce

Fransa'da başta Paris olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor. "BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor.

Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor, System.String[]

Fransa'da başta Paris olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor.


"BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:06 
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