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Fransa'da 329 bin 371 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da 329 bin 371 Kovid-19 vakası kaydedildi

14.01.2022 23:50
Fransa'da 329 bin 371 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 329 bin 371 vaka tespit edildi.

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 329 bin 371 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 191 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 721'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 329 bin 371 artışla 13 milyon 569 bin 675'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 895'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 511 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle kapatılan sınıf sayısının 14 bin 380'e yükseldiği belirtildi. Geçen hafta bu sayı 9 bin 202 olarak açıklanmıştı.

Ülkede 331 bin 775 öğrencinin Kovid-19'a yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Fransız basınındaki haberlerde de Nantes İdari Mahkemesinin Loire-Atlantique bölgesinde açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını askıya aldığı belirtildi.

Daha önce Paris'te ve Yvelines bölgesinde de aynı karar alınmıştı.

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Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 329 bin 371 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 329 bin 371 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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