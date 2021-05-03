Fransa'da 4 aşamalı normalleşme süreci bugün başlıyor - Son Dakika

Fransa'da 4 kademeli normalleşme sürecinin ilk aşaması kapsamında 10 kilometreyi aşan ulusal seyahat yasağı kaldırıldı.

Fransa'da aşılama hızla devam ederken yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 31 Mart'tan bu yana devam eden kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Dört aşamalı normalleşme sürecinin ilk aşaması kapsamında bugünden itibaren 10 kilometreyi aşan ulusal seyahat yasağına son verildi. Ortaokul ve liseler yüzde 50 kapasite ile yeniden açılırken, ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Normalleşme sürecinin diğer aşamaları kapsamında kültürel mekanlar 19 Mayıs'ta açılacak, kafe ve restoranların açık alanları 9 Haziran'da hizmet verecek ve son olarak kısıtlamalar 30 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, Fransızların yüzde 23.56'sına tek doz aşı yapıldı. Toplamda 22 milyon 403 bin 378 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 15 milyon 865 bin 844 kişiye tek doz, 6 milyon 537 bin 534'üne ise iki doz aşı yapıldı.

Fransa'da son verilere göre toplam vaka sayısı 5 milyon 652 bin 247'ye ulaşırken, 104 bin 819 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Melike Yazır/İHA)