Fransa'da 42 binden fazla çocuk uygun koşullarda barınma imkanından yoksun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu, ülkede 42 binden fazla çocuğun acil barınma tesislerinde, derme çatma barınaklarda veya sokakta yaşadığını belirtti.

UNICEF Fransa ile evsizlere acil yardım sağlayan kurum Paris Samu Social, evsiz çocukların bu durumunun zihinsel sağlıkları üzerindeki etkilerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, UNICEF Fransa ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu'nun 22 Ağustos 2022 verilerine göre Fransa'da 42 binden fazla çocuk, acil barınma tesislerinde, derme çatma barınaklarda veya sokakta yaşıyor.

Çocukluk döneminin insanın gelişimindeki önemine ve çocuklar için "ev" faktörünün ehemmiyetine dikkat çekilen raporda, evsiz olmanın çocukların hayat koşullarının kötüleşmesine yol açabileceği ve kısa, orta ve uzun vadede yetişkin olarak hayatını etkileyeceği üzerinde duruldu.

Raporda evsiz olmanın, çocukların içinde büyüdüğü aile, eğitim, sosyal ve arkadaş çevrelerindeki gelişimini etkilediği kaydedilirken bazı çocuklarda, davranış bozuklukları, duygu durum bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebileceği aktarıldı.