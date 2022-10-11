Fransa'da 42 binden fazla çocuk uygun koşullarda barınma imkanından yoksun - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da 42 binden fazla çocuk uygun koşullarda barınma imkanından yoksun

11.10.2022 16:10
Fransa'da 42 binden fazla çocuk uygun koşullarda barınma imkanından yoksun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu, ülkede 42 binden fazla çocuğun acil barınma tesislerinde, derme çatma barınaklarda veya sokakta yaşadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu, ülkede 42 binden fazla çocuğun acil barınma tesislerinde, derme çatma barınaklarda veya sokakta yaşadığını belirtti.

UNICEF Fransa ile evsizlere acil yardım sağlayan kurum Paris Samu Social, evsiz çocukların bu durumunun zihinsel sağlıkları üzerindeki etkilerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, UNICEF Fransa ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu'nun 22 Ağustos 2022 verilerine göre Fransa'da 42 binden fazla çocuk, acil barınma tesislerinde, derme çatma barınaklarda veya sokakta yaşıyor.

Çocukluk döneminin insanın gelişimindeki önemine ve çocuklar için "ev" faktörünün ehemmiyetine dikkat çekilen raporda, evsiz olmanın çocukların hayat koşullarının kötüleşmesine yol açabileceği ve kısa, orta ve uzun vadede yetişkin olarak hayatını etkileyeceği üzerinde duruldu.

Raporda evsiz olmanın, çocukların içinde büyüdüğü aile, eğitim, sosyal ve arkadaş çevrelerindeki gelişimini etkilediği kaydedilirken bazı çocuklarda, davranış bozuklukları, duygu durum bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebileceği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Fransa'da gençler akaryakıt istasyonunu işgal etti, şehir dışından gelenlere istedikleri fiyattan satış yaptılar Fransa'da gençler akaryakıt istasyonunu işgal etti, şehir dışından gelenlere istedikleri fiyattan satış yaptılar Mersin haberi | Mersin'de Kız Çocukları Günü kutlandı Mersin haberi | Mersin'de Kız Çocukları Günü kutlandı
Kaynak: AA

Fransa, evsiz, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 42 binden fazla çocuk uygun koşullarda barınma imkanından yoksun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da 42 binden fazla çocuk uygun koşullarda barınma imkanından yoksun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement