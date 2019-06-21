Fransa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Fransa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fransa'da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Normandiya
bölgesinde, güneybatısında Akitanya-Limousin-Poitou-Charentes bölgesinin Bordeaux
şehrinde hissedildiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Bressuire olduğu aktarıldı.
Ulusal Sivil Güvenlik Servisi Sözcüsü Yarbay Michael Bernier, şu ana kadar herhangi bir hasarın oluşmadığını, deprem ülkenin birçok noktasında hissedildiği için endişe oluşturduğunu aktardı. - PARİS
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