Son Dakika Haberleri: Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fransa Deprem Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

Saint Etienne, Fransa, Deprem, Lyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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