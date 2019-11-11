Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Depremin Lyon , Montpellier , Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

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