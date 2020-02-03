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Fransa'da 5 yıl önce ölen adamın cesedi evinde 'mumyalanmış' halde bulundu
6 saat önce
Fransa'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden 5 yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu.
Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu.
Fransa'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden 5 yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu.
Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:38
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