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Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika

Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi

25.01.2022 23:20
Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 501 bin 635 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 501 bin 635 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 364 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 489'a çıktı.

Ülkede bir günde 501 bin 635 kişide virüs tespit edildi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 366 bin 179'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 741'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 189 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı 27 Nisan 2021'den bu yana ilk kez 30 bini geçti.

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Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika
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