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Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi

03.01.2022 10:24
Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, 58 bin 432 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Fransa'da, 58 bin 432 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 572'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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