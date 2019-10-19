Son Dakika Haberleri: Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi
Son Dakika Dünya Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi

Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi

26 dakika önce

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi, System.String[]

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.


Fransız vekiller, Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması ve 'Kürt müttefiklerine' yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

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Emmanuel Macron, Türkiye, Ankara, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:03 
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