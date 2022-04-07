Fransa'da 60-79 yaş aralığındakiler ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabilecek - Son Dakika
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Fransa'da 60-79 yaş aralığındakiler ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabilecek

07.04.2022 14:30
Fransa'da 60-79 yaş aralığındakiler ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabilecek

Fransa'da 60-79 yaş aralığındaki kişilerin, isteğe bağlı olarak, ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabileceği belirtildi.

Fransa'da 60-79 yaş aralığındaki kişilerin, isteğe bağlı olarak, ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 Mart'tan bu yana 80 yaş ve üstü kişiler ile yaşlı bakımevlerindeki (EHPAD) belirli kategorideki kişiler için geçerli ikinci hatırlatma dozunun 60-79 yaş aralığındakiler için de uygulanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu kategorideki kişilerden ilk hatırlatma dozunu en az 6 ay önce yaptıranlar ve Kovid-19'a yakalanmalarının üstünden en az 6 ay geçenlerin yararlanabileceği kaydedildi.

80 yaş ve üstü kişilerle yaşlı bakımevlerindekiler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için 2 hatırlatma dozu arasında en az 3 aylık sürenin olması gerekiyor.

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14 Mart, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 60-79 yaş aralığındakiler ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 60-79 yaş aralığındakiler ikinci Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırabilecek - Son Dakika
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