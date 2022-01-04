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Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi

04.01.2022 09:30
Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 67 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 67 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 67 bin 461 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 181 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 124 bin 212'ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 654'ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 606 kişi tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığı, Fransa nüfusunun yüzde 78,5'ine denk gelen 52 milyon 927 bin 791 kişinin en az 1 doz aşı olduğunu bildirdi.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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