Fransa'da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Fransa'da Montereau-Fault-Yonne kentinde bulunan 7 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Bir anne ve kızının hayatını kaybettiği yangında 10 kişi yaralandı

Fransa'da Montereau-Fault-Yonne kentinde bulunan yedi katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, Montereau-Fault-Yonne kentindeki Beaumarche semtinde bulunan 7 katlı bir binanın birinci katında dün yerel saatle 18.30 sıralarında çıktı. Yerel medya, yangında 43 yaşında bir anne ve 3 yaşındaki küçük kızının yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

PANİK ANLARA KAMERAYA YANSIDI

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının bulunduğu Fransa'da, yangın nedeniyle bina sakinleri sokağa döküldü. Diğer dairlere de yayılan yangında, itfaiye ekiplerinden önce dairelerinde mahsur kalanlar için yardıma koşanlar ise komşuları oldu. Yangın anında yaşanan panik dolu anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken; çıkış nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.