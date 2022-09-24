Fransa'da "partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığına ilişkin" inceleme talebi - Son Dakika
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Fransa'da "partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığına ilişkin" inceleme talebi

24.09.2022 20:30
Fransa'da "partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığına ilişkin" inceleme talebi

Fransa'da 8 milletvekilli, "ülkedeki siyasi partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığının araştırılması" için Ulusal Meclis'te soruşturma komisyonu açılmasını talep etti.

Fransa'da 8 milletvekilli, "ülkedeki siyasi partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığının araştırılması" için Ulusal Meclis'te soruşturma komisyonu açılmasını talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre iktidar partisi Rönesans mensubu 8 milletvekili, Fransa Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'e dün bir mektup iletti.

Milletvekilleri, mektupta "Fransa'daki siyasi partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığının araştırılması" için mecliste soruşturma komisyonu açılmasını istedi.

Rus finansmanından faydalanmış partiler varsa ortaya çıkarılması talep edilen mektupta, ülkenin önde gelen birkaç siyasi parti liderinin Rusya lehine benimsediği tutumlara, seçim kampanyası için alınan ancak halihazırda ödenmemiş kredilere ve eski Fransız milletvekili ve bakanların Rus şirketlerine atanmasına dikkati çekildi.

ABD istihbaratının bu ay gizliliğini kaldırdığı belgede, Rusya'nın 2014'ten bu yana tesirini artırmak ve seçimleri etkilemek için farklı ülkelerdeki siyasi partilere yüz milyonlarca avro para aktardığı iddia ediliyor.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Milletvekili, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 'partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığına ilişkin' inceleme talebi - Son Dakika

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