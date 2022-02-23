Fransa'da 8 ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika

Fransa'nın kuzey batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki bir sahilde ölü 8 yunus bulunduğu bildirildi.

Ouest-France'ın haberine göre, La Rochelle kentindeki deniz memelisi ve balıkları gözlemevi Pelagis'e bağlı Hirondelle derneği gönüllüsü Michel Gaudin, yunusların yüzgeçlerinin kırık olduğunu, burunlarının hasar gördüğünü belirtti.

Gaudin, yunusların büyük ihtimalle balık sürülerinin peşinden gittikleri sırada balıkçı gemilerinin ağlarına takılarak oksijensizlikten öldüklerini söyledi.

Diğer yandan Pelagis'in sitesinde, sahile vuran yunusların en fazla balıkçı ağlarına takılarak öldüğünün görüldüğü kaydedilerek, etkili olan batı rüzgarları nedeniyle gelecek günlerde daha fazla ölü yunusun sahile vurabileceği ifade edildi.

Gözlemevi, sorunun çözümü için balıkçı teknelerinde yunusları uzaklaştıracak akustik savar sistemler kullanılmasını önerirken, sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd ise bu tarz önlemlere, korunan bir tür olan yunusları beslenme alanından mahrum bırakacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Sea Shepherd'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, La-Roche-sur-Yon kentinde sahile vurmuş ölü bir yunusun fotoğrafı paylaşılarak ağlara yakalanıp ölmüş çok sayıda yunusun batı rüzgarlarıyla her gün sahile vurduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Fransa, toplu bir mezar haline geldi, ne zaman bitecek?" ifadesine yer verildi.