Fransa'da 8 yıl sonra bulunan kedi tekrar kayboldu - Son Dakika

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde 2012'de kaybolan kedi, 8 yıl sonra Finistere'de bulundu ancak yeniden kayıplara karıştı.

France Info'nun haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 2012'de kaybolan Def adlı kedi, 29 Ekim'de kuzeybatıdaki Finistere bölgesinde bir veteriner kliniğinde dövmesinden tanınarak bulundu.

Def'in eski sahibi Stephanie Ledoux, kedisinin 2012 yılında taşındıktan sonra eski evlerine gittiğini ve geri döndüğünü ancak bir gün dönmeyerek kaybolduğunu belirtti.

Kaybolduğunda 4 yaşında olan kedinin, fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini anlatan Ledoux, şu an 12 yaşında olan Def'i kendisine gönderilen fotoğraflardan tanıyamadığını söyledi.

Öte yandan, Def, Finistere'deki klinikten alınıp Pas-de-Calais bölgesine götürüldüğü sırada konulduğu kedi evinden kaçarak yeniden kayıplara karıştı.

Kedisine bugün kavuşmayı uman Ledoux, Def'i bulmak için yeniden sosyal medyayı kullanacağını dile getirdi.