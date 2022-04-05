Fransa'da 80 aileden Orpea bakımevlerine karşı suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da 80 aileden Orpea bakımevlerine karşı suç duyurusu

05.04.2022 13:53
Fransa'da 80 aileden Orpea bakımevlerine karşı suç duyurusu

Fransa'da 80 aile, yakınlarının kaldığı Orpea grubuna ait yaşlı bakımevlerine karşı, "adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da 80 aile, yakınlarının kaldığı Orpea grubuna ait yaşlı bakımevlerine karşı, "adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Orpea'ya ait 30 kadar yaşlı bakımevinde yakınları kalan 80 ailenin, Nanterre kamu savcılığına bulunduğu suç duyurusunda, grup hakkında "tehlikedeki birine yardım etmeme", "ihmal ile şiddet", "hırsızlık", "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "adam öldürme" gerekçeleri sıralandı.

Şikayetlerin özellikle, gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerindeki olumsuzlukları konu edinen ve ocakta yayımlanan "Les Fossoyeurs" adlı kitabında da adları geçen Boulogne-Billancourt ve Neuilly-sur-Seine bölgesindeki 2 bakımevine yönelik olduğu aktarıldı.

Suç duyurusunda bulunan ailelerin avukatı Sarah Saldman, basına yaptığı açıklamada, bakımevlerine dair şikayetlerin gelmeye devam ettiğini ve hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, Fransa dışından irtibata geçtiği ailelerin de benzer suçlamaları olduğunu, sistematik suiistimalin Orpea grubuna ait dünya genelindeki bakımevlerinde devam ettiğini söyledi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mali ve Sosyal İşler Genel Denetleme Kurulunun inceleme raporlarının ardından hükümet olarak yaptıkları denetimlere ilişkin raporu bugün kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerindeki olumsuzlukları konu edinen "Les Fossoyeurs" adlı kitabının yayımlanmasının ardından, Ile-de-France bölgesindeki 707 yaşlı bakımevine yönelik 90 kadar denetim yapılmıştı. Bazı bakımevlerinden "işlevsizliklerin" giderilmesi için ek önlemler alınması istenmişti.

YORUMLAR
500
Fransa'da üzüm bağlarını korumak için kandil yakıldı Fransa'da üzüm bağlarını korumak için kandil yakıldı Fransa son 75 yılın en soğuk nisan gecesini yaşadı Fransa son 75 yılın en soğuk nisan gecesini yaşadı

Togo Cumhuriyeti, Nanterre, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 80 aileden Orpea bakımevlerine karşı suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
13:48 Kadıköy'de iki grup arasında uçak tekmeli kavga kamerada
13:48 Rus milyarder Abramoviç çalışanlarının maaşlarını ödemek için dostlarından borç istemiş!
13:45 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Yoksullukla mücadele etmeyen yoksullarla eder!
13:45 Fransa, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da 80 aileden Orpea bakımevlerine karşı suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement