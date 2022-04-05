Fransa'da 80 aileden Orpea bakımevlerine karşı suç duyurusu - Son Dakika

Fransa'da 80 aile, yakınlarının kaldığı Orpea grubuna ait yaşlı bakımevlerine karşı, "adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Orpea'ya ait 30 kadar yaşlı bakımevinde yakınları kalan 80 ailenin, Nanterre kamu savcılığına bulunduğu suç duyurusunda, grup hakkında "tehlikedeki birine yardım etmeme", "ihmal ile şiddet", "hırsızlık", "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "adam öldürme" gerekçeleri sıralandı.

Şikayetlerin özellikle, gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerindeki olumsuzlukları konu edinen ve ocakta yayımlanan "Les Fossoyeurs" adlı kitabında da adları geçen Boulogne-Billancourt ve Neuilly-sur-Seine bölgesindeki 2 bakımevine yönelik olduğu aktarıldı.

Suç duyurusunda bulunan ailelerin avukatı Sarah Saldman, basına yaptığı açıklamada, bakımevlerine dair şikayetlerin gelmeye devam ettiğini ve hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, Fransa dışından irtibata geçtiği ailelerin de benzer suçlamaları olduğunu, sistematik suiistimalin Orpea grubuna ait dünya genelindeki bakımevlerinde devam ettiğini söyledi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mali ve Sosyal İşler Genel Denetleme Kurulunun inceleme raporlarının ardından hükümet olarak yaptıkları denetimlere ilişkin raporu bugün kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerindeki olumsuzlukları konu edinen "Les Fossoyeurs" adlı kitabının yayımlanmasının ardından, Ile-de-France bölgesindeki 707 yaşlı bakımevine yönelik 90 kadar denetim yapılmıştı. Bazı bakımevlerinden "işlevsizliklerin" giderilmesi için ek önlemler alınması istenmişti.