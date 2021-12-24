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Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! - Son Dakika

Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!

24.12.2021 17:17
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!

Fransa'nın güneyindeki Tarn vilayetinde bir hayvanat bahçesi, 9 kurdun kaçmasından sonra kapatıldı. Kurtlardan 4'ü öldürüldü, 5'i de uyutuldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Montredon-Labessonnie kasabasındaki bir hayvanat bahçesinden 9 kurt 19 Aralık'ta tutuldukları kafesten kaçtı. Kaçan kurtlardan 4'ü hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından öldürüldü, 5'i de uyutuldu.

GÜVENLİK KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLENE KADAR HAYAVANAT BAHÇESİ KAPATILDI

Kurt sürüsü kaçtığı sırada hayvanat bahçesinde bulunan ziyaretçilerin tehlikeyle karşılaşmadan tahliye edilmesine rağmen, güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için hayvanat bahçesi ocak ortasına kadar kapatıldı. Trois Vallees Hayvanat Bahçesi, 60 hektarlık alanda 70 türden yaklaşık 600 hayvanı barındırıyor.

GEÇTİĞİMİZ EKİM AYINDA DA KAPATILMIŞTI

Hayvanat bahçesi, geçen yıl 22 Ekim'de hayvan, personel ve ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye attığı için valilik kararnamesiyle kapatılmıştı. Toulouse Bölge İdari Mahkemesi, 2 Kasım'da valiliğin kararını "mülkiyet hakkı, girişim, ticaret ve endüstri özgürlüğünün ciddi ve açık ihlali" olduğunu gerekçe göstererek bozmuştu.

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Hayvanat Bahçesi, Aralık, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! - Son Dakika
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