Son Dakika Haberleri: Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika Dünya Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Dünya

Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Mustafa Yalçın ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı

Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Anadolu Ajansı Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.


Bir eylemcinin de iki polis tarafından dövülerek yaralandığı iddia edilen olaylar hakkındaki soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği açıklandı.

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Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:14 
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