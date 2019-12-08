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Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı
6 saat önce
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Mustafa Yalçın ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Anadolu Ajansı Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.
Bir eylemcinin de iki polis tarafından dövülerek yaralandığı iddia edilen olaylar hakkındaki soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:14
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