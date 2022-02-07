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Fransa'da "acil kan bağışı" çağrısı - Son Dakika

Fransa'da "acil kan bağışı" çağrısı

07.02.2022 18:54
Fransa'da "acil kan bağışı" çağrısı

Fransa'da kan stoklarındaki düşüş nedeniyle "acil kan bağışı" çağrısı yapıldı.

Fransa'da kan stoklarındaki düşüş nedeniyle "acil kan bağışı" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'daki kan bağışının hiç olmadığı kadar düştüğünü belirterek, stokların iyice azalması nedeniyle herkesi "acil kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.

Fransa Kan Bankası (EFS) resmi sitesinde kan bağışı çağrısını flaş olarak geçti.

Çağrıda kan vermek için sağlık veya aşı ruhsatının zorunlu tutulmadığı kaydedildi.

Daha önce de belirli aralıklarla kan bağışı çağrısı yapılan Fransa'da, Kovid-19 krizi nedeniyle kan stoklarının bitme seviyesine geldiği ifade ediliyor.

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Kan Bağışı, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 'acil kan bağışı' çağrısı - Son Dakika


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