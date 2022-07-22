Fransa'da "acil posta pulu" yerini dijital versiyonuna bırakıyor - Son Dakika
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Fransa'da "acil posta pulu" yerini dijital versiyonuna bırakıyor

22.07.2022 16:54
Fransa'da "acil posta pulu" yerini dijital versiyonuna bırakıyor

Fransa'da öncelikli gönderilerin ulaştırılmasında kullanılan kırmızı posta pullarının gelecek yıldan itibaren tedavülden kaldırılacağı ve yerini dijital versiyonuna bırakacağı belirtildi.

Fransa'da öncelikli gönderilerin ulaştırılmasında kullanılan kırmızı posta pullarının gelecek yıldan itibaren tedavülden kaldırılacağı ve yerini dijital versiyonuna bırakacağı belirtildi.

Franceinfo'nun, Fransız Posta Kurumu açıklamasına dayandırdığı habere göre, kurum, posta gönderim işlemlerinde 1 Ocak 2023 itibarıyla uygulanacak çok sayıda değişikliğe gitti.

Alınan kararla acil postaların gönderildikten ertesi güne kadar alıcıya ulaştırılmasında kullanılan kırmızı pulların yerine dijital "e-kırmızı pul" kullanılacak. Bu da gönderi sektöründeki karbon salımının yüzde 25'ine denk gelen yıllık 60 bin ton daha az karbon ayak izi anlamına geliyor.

Dijital pula geçişle 1,49 avro olan posta pulu harcı da 1,43 avroya düşecek.

Kırmızı posta pulunun tedavülden kaldırılmasına karşın normal gönderilere yapıştırılan yeşil posta pulunun kullanımına devam edilecek.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da "acil posta pulu" yerini dijital versiyonuna bırakıyor - Son Dakika
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