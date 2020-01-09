Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı - Son Dakika

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı

6 saat önce

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı, System.String[]

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, dün ülkenin kuzeybatısında yer alan Caen şehrini ziyaret etti. Bakan Belloubet, Caen adliye binasında konuşmasına başladığı sırada Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

Avukatların 'emeklilik reformuna' karşı cübbe atarak yaptığı protestoya dair paylaşılan görüntülerde, adalet bakanının konuşmasına başladığı sırada avukatların cübbelerini çıkartarak yere attığı ve bakanın bu sürede sessiz kaldığı görüldü. Avukatların birçoğunun cübbelerini yere atmasından sonra bakan konuşmasına devam etti.

Avukatların, kendilerine has emeklilik sisteminin, emeklilik reformu ile genel emeklilik sistemine dahil edilmesine tepki olarak bu eylemi yaptıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Fransa Adalet Bakanının konuşmasına başlaması

-Baro avukatlarının cübbelerini yere atması

-Adalet bakanının bir süre sessiz kalması

-Bakanın konuşmasına devam etmesi


Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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