Fransa'nın başkenti Paris'te çok sayıda kişi, Afgan mültecilerin ülkeye kabulü talebiyle gösteri düzenledi.
Aralarında Afganların da yer aldığı göstericiler, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Afganistan bayraklarıyla bir araya geldi.
"Afganların hayatı değerlidir", "tahliye şimdi", "Afganlar hoş geldiniz" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'da kalan ailelerinin ve tehdit altında olan kişilerin tahliye edilerek Fransa'ya getirilmesini istedi.
Gösterinin organizatörleri, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşme talep etti.
Fransa, Kabil'den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fransa'da Afgan mültecilerin kabulü için gösteri düzenlendi - Son Dakika