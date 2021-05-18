Fransa'da Afrika ekonomisi zirvesi düzenleniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Afrika ekonomilerinin finansmanıyla ilgili zirve düzenleniyor.

Paris yönetiminin Afrika'daki etkinliğini yeniden artırma girişimi çabalarının bir parçası olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, kıtadan liderler ile Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kurumlarının başkanları katıldı.

Kovid-19 salgını sonrası Afrika ekonomilerinin toparlanması ve finanse edilmesinin ele alındığı zirvede konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan ekonomiler arasındaki tehlikeli açılmayı tersine çevirmek için toplandıklarını belirtti.

Georgieva, 2021'de Afrika kıtasının ekonomik üretiminin yüzde 3 artarken, bunun dünyanın geri kalanında yüzde 6 olduğunu ifade etti.

"Kamu borcunun finanse edilmesi ve iyileştirilmesi" ile "Afrika özel sektörü" başlıklı iki oturum şeklinde düzenlenen zirve, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Başkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve IMF Başkanı Georgieva'nın yapacağı ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Sahra altı Afrika ülkelerinin 2023 yılı sonu itibarıyla 290 milyar dolar bütçe açığı olacağı tahmin ediliyor.

Fransa, dün Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolar borcunu sileceğini duyurmuştu.