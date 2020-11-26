Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik "ırkçı" polis şiddeti kameralara yansıdı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 polisin Afrika kökenli gence uyguladığı "ırkçı" darp ve şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, cumartesi akşamı evinden maskesiz çıkarak Paris'in 17. bölgesindeki "Black Gold" isimli stüdyosuna giden müzik yapımcısı Michel isimli genç, kapısının önünde bekleyen polis aracını fark ediyor.

Maske takmama cezası almamak için hızla ofisinin bulunduğu binaya giren Michel'in arkasından araçtaki polisler de içeri giriyor.

Stüdyonun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde 3 polisin cop ve yumruklarla 20 dakika boyunca Michel'i darbetmesi yer alıyor.

Şiddet mağduru genç yaşadıklarını anlattı

Gazeteci David Perrotin'e konuşan Michel, kendisini dışarı çağıran 2'si üniformalı 3 polise direnince binaya girdiklerini ve uzun süre darbedildiğini söyledi.

Michel, "Beni döven polisler sürekli olarak bana 'pis zenci' şeklinde hakaret etti ve 'Seni parçalayacağız.' diye tehdit etti." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden haberdar olmayan polislerin, kendisini "mukavemet göstermek ve silahlarını almaya davranmakla" suçladıklarını belirten Michel, görüntüler olmasaydı şu anda hapiste olacağını dile getirdi.

Stüdyoda bulunan sanatçılar da Michel'in koridordaki "imdat" çığlıklarıyla kapıya geldiklerini ve müdahaleleriyle polislerin onu bıraktığını ancak binadan ayrılmadıklarını anlattı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle polisin kapıyı kırarak göz yaşartıcı gaz kullandığını ve silah çektiğini kaydeden sanatçılar, ellerini kaldırdıkları halde yere yatırılarak darbedildiklerini söyledi.

Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Bu arada, görüntülerden polisin yoldan geçenlerin olayı kaydettiklerini görünce Michel ve sanatçıları darbetmeyi bıraktıkları anlaşılıyor.

Görüntülerin savcılığa ulaşmasının ardından Michel'e yönelik suçlamalar düşürüldü. Polisler hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Fransız polisi, sığınmacılara ve gazetecilere de şiddet uyguladı

Paris'te önceki gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti.

İçişleri Bakanlığı, alandaki gazetecilere de şiddet uygulayan polis ve jandarmanın görüntülerinin gündem olması üzerine soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi de sığınmacılara desteklerini ifade ederek, polis şiddetini kınamıştı.