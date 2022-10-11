Fransa'da gençler akaryakıt istasyonunu işgal etti, şehir dışından gelenlere istedikleri fiyattan satış yaptılar

Fransız basınındaki haberlere göre, Villiers-le-Bel şehrinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu "işgal" etti. İşgalci gençler istasyona baskınyaparak araç girişini kontrolleri altına aldılar. İşgal süresince bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almasına müsaade eden genç grup, dış bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. İstasyondaki "işgal", polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Fransa genelinde pazartesi akşamı açıklanan verilere göre; benzin istasyonlarının yüzde 29,4'ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

SENDİKALAR HÜKÜMETİ DİNLEMEDİ, GREVE DEVAM EDİYORLAR

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti. Sendikalar, Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, grevi sürdürme kararı aldı.

GREV 5 RAFİNERİDE DEVAM EDİYOR

Total'a ait 6 rafinerinin 3'ünde CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisi de katılmıştı. Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.