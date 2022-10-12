Fransa'da akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkiliyor

12.10.2022 17:32
Fransa'da akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkiliyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi.

Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında, ülkedeki akaryakıt kriziyle ilgili hükümetin şimdiye kadar aldığı farklı kararlara atıfta bulunarak, krizden en fazla etkilenen Hauts-de-France bölgesine Belçika'dan akaryakıt tedarik ettiklerini ifade etti.

Bu hafta Esso-ExxonMobil ile iki işçi sendikasının arasında imzalanan anlaşmayı anımsatan Veran, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin bu anlaşmayı kabul etmediğini aktardı.

Veran, ülkedeki greve atfen "Bu sosyal çatışmanın etkisinin, birçok Fransız için tahammül edilemez bir hal aldığının farkındayız." diyerek, çocuğunun okula götüremeyen ve işe gidemeyen vatandaşları örnek gösterdi.

İşi bırakanların göreve dönmesini kapsayan "zorla işe dönme" prosedürünün henüz sadece Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in Gravenchon-Port-Jerome akaryakıt deposunda bugünden itibaren devreye sokulacağını belirten Veran, Dunkerque deposunun durumunu yakından takip ettiklerine vurgu yaptı.

Veran, bazı akaryakıt istasyonların benzin fiyatlarını yükselttiğine değinerek, buna ilişkin gerekli yerlerde kontroller yapıldığını ifade etti.

Sözcü Veran, gelecek günlerde akaryakıt tedarikine ilişkin istasyonların durumunda iyileşme görüleceğine işaret etti.

"Zorla işe dönme" prosedürü kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçiler ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılabilir.

Veran, hükümete bir yasa tasarısının oylamadan geçirilmesi için yetki veren ve buna karşı muhalefettin de gensoru teklifi vermesine olanak sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını (49.3) hatırlatarak, hükümetin 2023 bütçesini geçmesi için mecbur kalırlarsa bu fıkrayı devreye sokabileceklerine değindi.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

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Kaynak: AA

Hükümet, Fransa, Güncel, Son Dakika

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