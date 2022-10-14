Fransa'da akaryakıt krizi uzun mesafe kateden pazarcıların kazancını azalttı - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt krizi uzun mesafe kateden pazarcıların kazancını azalttı

14.10.2022 18:36
Fransa'da akaryakıt krizi uzun mesafe kateden pazarcıların kazancını azalttı

Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı.

Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.

Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak." dedi.

Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da akaryakıt krizi uzun mesafe kateden pazarcıların kazancını azalttı - Son Dakika

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