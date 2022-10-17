Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 5 rafineride sürüyor - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 5 rafineride sürüyor

17.10.2022 10:44
Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 5 rafineride sürüyor

Fransa'da araç sürücülerinin uzun kuyruklara mahkum olduğu akaryakıt tedarik krizinde, anlaşmaya varılmaması nedeniyle 5 büyük rafineride greve devam kararı çıktı.

Fransa'da araç sürücülerinin uzun kuyruklara mahkum olduğu akaryakıt tedarik krizinde, anlaşmaya varılmaması nedeniyle 5 büyük rafineride greve devam kararı çıktı.

Ülke basınındaki haberlere göre, TotalEnergies yönetimi ile sendikalar, çalışanların maaş şartları konusunda henüz tam anlaşmaya varamadı.

Bu nedenle ülkenin iki önemli sendikası CGT ve CFE-CGC, en büyük petrol rafinerisi Normandiya dahil Donges, La Mede, Feyzin ile Flandres rafinerilerindeki grevlerin devamını kararlaştırdı.

Sendikalar şirket yönetiminden enflasyona bağlı olarak maaşlarda yüzde 10 artış yapılmasını talep ediyor.

Gelecek haftadan önce normale dönüş öngörülmüyor

Öte yandan, hükümet yetkilileri akaryakıt tedariki sıkıntısına ilişkin gelecek haftadan önce normale dönüşün öngörülmediğine dair açıklamalarda bulundu.

Başbakan Elisabeth Borne, hükümetin, önceki hafta birkaç rafineride başlattığı "zoraki çalıştırma" prosedürünü grevin devam ettiği bölgeler için de devreye sokabileceğini ifade etti.

Fransa'da günlük hayatı felç eden grevler

Fransa'da eylül sonunda TotalEnergies rafineri çalışanlarının maaşlarında artış yapılması ve işten çıkarmaların durdurulması amacıyla başlattığı grevler, ülkede akaryakıt tedarik sıkıntısına yol açmış, bu nedenle istasyonların önünde de saatler süren uzun kuyruklar oluşmuştu.

Benzin sıralarında çıkan kavgalarda çok sayıda yaralama olayı meydana gelirken bazı bölgeler akaryakıt satışlarına litre sınırı getirmişti. Grevler ayrıca sağlık, gıda, tarım gibi sektörleri de olumsuz etkilemişti.

İşçi sendikalarının çağrısı üzerine grevler başka petrol firmalarına ve diğer sektörlere yayılırken ülkenin en önemli gündemi benzin kuyrukları olmuştu.

Hükümet de krizin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan "zoraki çalıştırma" prosedürünü devreye sokmuştu. Ancak en büyük işçi sendikası CGT, maaş görüşmelerinde beklenen ilerleme olmadığı gerekçesiyle prosedüre uymayacaklarını açıkladı ve ülke genelinde 18 Ekim'de bütün meslek gruplarına grev çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 5 rafineride sürüyor - Son Dakika
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