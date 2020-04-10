Fransa'da Alexander Sörloth yarışı!

Trabzonspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, Fransız takımlarının da radarına girdi.



FootMercato'nun haberine göre Lyon ile Marsilya, Trabzonspor'un forveti için kıyasıya yarışıyor.



Lig bitiminde iki kulübün resmen görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Haberde, Sörloth'un değerinin 25-30 milyon euro seviyelerinde olduğu beirtildi.



Trabzonspor, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp 24 yaşındaki yıldızı istediği rakama satabilir.



Sörloth ile İtalya'nın iki dev kulübü Milan ve Napoli de yakından ilgileniyor. Kısacası sezon sonunda hem Trabzonspor'u hem de Sörloth'u oldukça hareketli günler bekliyor. (Fanatik)



