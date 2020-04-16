Fransa'da amatör ligler koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan amatör ligler iptal edildi.

Fransa Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun salgın sebebiyle amatör liglerin iptali yönünde karar aldığını duyurdu.

Buna göre, amatör kapsamındaki 4 ve 5. ligler ile bölgesel liglerde sezon sona erdirildi. Kadın futbolunda 2. lig ile futsal ve gençler liglerinde de sezonun iptaline karar verildi.

Şampiyon, küme düşecek ve üst liglere yükselecek takımlar ise sezonun askıya alındığı 13 Mart'taki puan durumlarına göre belirlenecek.