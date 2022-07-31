Fransa'da imamın sınır dışı edilmesini eleştiren AA muhabiri sosyal medyada hedef gösterildi - Son Dakika
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Fransa'da imamın sınır dışı edilmesini eleştiren AA muhabiri sosyal medyada hedef gösterildi

31.07.2022 01:50
Fransa'da imamın sınır dışı edilmesini eleştiren AA muhabiri sosyal medyada hedef gösterildi

Fransa'da Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, imam Hassan Iquioussen'in sınır dışı edilmesi kararına tepki vermesi nedeniyle sosyal medyada bir kamu kurumu tarafından hedef gösterildi.

Fransa'da Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, imam Hassan Iquioussen'in sınır dışı edilmesi kararına tepki vermesi nedeniyle sosyal medyada bir kamu kurumu tarafından hedef gösterildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 28 Temmuz'da "laikliği tehlikeye atan ve bölücü vaazlar verdiği" iddiasıyla imam Iquioussen'in sınır dışı edileceğini duyurmasının ardından, ülkede İslamofobi ile mücadele konusunda tanınmış birçok Müslüman, kararı tasvip etmediklerini açıklamıştı.

Fransa'da İçişleri Bakanlığına bağlı Bakanlıklar Arası Suçu ve Radikalleşmeyi Önleme Komitesi'nin (CIPDR) Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda kararı tasvip etmediklerini belirten bu isimlerden bazıları, "İhvancı ve Selefi militan" olarak nitelendirildi.

CIPDR tarafından hedef alınan isimler arasında kapatılan Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Derneğinin eski direktörü Marwan Muhammed'in yanı sıra AA'nın Fransızca muhabirlerinden Feiza Ben Mohamed de bulunuyor.

Fransız kamu kurumu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Feiza Ben Mohamed de sürekli Fransa'ya iftira yoluyla saldırarak bu destek kampanyasına katılıyor ve Hassan Iquioussen'in 'masum bir imam' olduğunu iddia etmeye cüret ediyor." ifadelerini kullandı.

CIPDR'nin paylaşımından sonra AA muhabiri Ben Mohamed, sosyal medyada İslamofobik saldırıların hedefi oldu.

CIPDR'ye tepkiler büyüyor

Kurumun paylaşımları, Fransa'daki entelektüeller ve insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

Fransız siyaset bilimci François Burgat, Facebook'tan yaptığı açıklamada, olanlar karşısında tepkisiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Bir sonraki listede kendisinin de hedef gösterilebileceğine işaret eden Burgat, AA için yazılar kaleme aldığını anımsattı.

Burgat, CIPDR'nin AA muhabirini hedef almasının, es geçilecek bir durum olmadığının altını çizdi.

CIPDR, daha önce de ülkede "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" olarak bilinen ve Müslümanları hedef aldığı eleştirileri yöneltilen tartışmalı yasanın taslak aşamasında mecliste görüşüldüğü dönemde Fransa'da Müslümanlara yönelik baskıları ve gelişmeleri haberleştiren AA'yı, Fransa'ya saldırdığı gerekçesiyle hedef göstermişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi." başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadeleriyle paylaşmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, Iquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

Öte yandan insan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı bulunmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumladı.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da imamın sınır dışı edilmesini eleştiren AA muhabiri sosyal medyada hedef gösterildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da imamın sınır dışı edilmesini eleştiren AA muhabiri sosyal medyada hedef gösterildi - Son Dakika
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