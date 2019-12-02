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Fransa'da arama kurtarma helikopteri düştü 3 ölü

6 saat önce

Fransa'da arama kurtarma helikopteri düştü 3 ölüFransa, (DHA)- Fransa'da şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalanlara yardım için giden bir arama kurtarma helikopteri düştü.

Fransa'da arama kurtarma helikopteri düştü 3 ölü

Fransa, (DHA)- Fransa'da şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalanlara yardım için giden bir arama kurtarma helikopteri düştü. Helikopter bulunan 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Alpes Maritimes ve Var bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye giden bir arama kurtarma helikopteri düştü. Marsilya yakınlarında düşen helikopterde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterin düşme nedenin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Hafta sonu etkili olan ve bölgelerde acil durum ilan edilmesine neden olan şiddetli yağışlardan en çok Frejus, Le Muy, Mandelieu-la-Napoule ve Cannes'in etkilendiği belirtildi. Ayrıca sel nedeniyle de 2 kişi hayatını kaybederken, bazı yerlerde bölge sakinlerinin tahliye edildiği ve ulaşımın aksadığı bildirildi.

Fransa'da arama kurtarma helikopteri düştü 3 ölü

Fransa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
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