Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar

France Bleu Pays Basque'ın haberine göre, pazar gecesi Bayonne'e bağlı Urrugne'deki aşı merkezinin çadırı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler çadırın tamamını kaplamadan söndürüldü.

KUNDAKLANMIŞ

Yapılan ilk incelemelerde, çadırın etrafına benzin döküldüğü ve alevlerin belli noktalarda başladığı tespit edildi. Bayonne savcılığı, Bayonne polisinin incelemelerine dayanarak olayla ilgili kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

DAHA ÖNCE AŞI KARŞITI YAZI YAZMIŞLARDI

Ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, 2 Temmuz'da aşı karşıtları aşı merkezini hedef almış, gece merkezdeki çadır ve masanın üzerine aşı karşıtı yazılar yazmıştı.

AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuştu.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

AŞI VURULMAYANLAR İŞTEN ÇIKARILABİLECEK

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 15 Eylül'den itibaren aşı vurulmayan sağlık çalışanların maaşlarının ödenmeyeceğini ve işlerine son verilebileceğini açıkladı. Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu olacak. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Macron'un açıklamalarından sonra ülkenin birçok kentinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması karşıtı gösteriler düzenlenmişti.