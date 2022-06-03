Fransa'da aşırı sağ grup üyelerinin evlerine yapılan baskında cephanelik bulundu

Fransa'nın 26 bölgesinden biri olan Alsas'ta aşırı sağ grup üyesi 4 kişinin evlerine yapılan baskında yüklü miktarda silahın ele geçirildiği, şahıslardan 2'sinin 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Alsas'ın güneyinde yer alan Haut-Rhin bölgesindeki Mulhouse Savcısı Edwige Roux-Morizot, basına yaptığı açıklamada, baskında yüklü miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Roux-Morizot, yakalanan şahıslardan 2'sinin silah kaçakçılığı suçundan tutuklanarak 10 yıl hapis cezası aldığını, diğer 2 kişinin gözetimli serbestlik şartıyla salıverildiğini kaydetti.

35 kilo barut ve mühimmat presi

Silahlara ek olarak, 35 kilodan fazla barutun ele geçirildiğini aktaran Roux-Morizot, ayrıca üç mühimmat presi, çok sayıda savaş silahı şarjörü, bir mermi kovanı ısıtma makinesi, bir banknot sayacı, dört hassas terazi, 25 bin avrodan fazla para ve 2 susturucunun ele geçirildiğini belirtti.

Strasbourg Araştırma Birimi İkinci Komutanı Yarbay Yann Wanson ise mühimmat miktarının çok fazla olması nedeniyle nicelik yerine ağırlık olarak bahsetmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Wanson "Bu, toplam ağırlığı bir tondan fazla olan mühimmat, çoğu savaş silahları için tasarlanan tüm kalibrelerde en az 120 bin mermi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Şüphelilerden birinin keskin nişancılık kurslarına katıldığının altını çizen Wanson, ele geçirilen dijital belgelerin araştırıldığını, buna ilişkin içeriğin de açıklanacağını dile getirdi.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in partisiyle de bağlantılı olan aşırı sağ gruplar Müslüman ve göçmen karşıtlıklarıyla biliniyor.