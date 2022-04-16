Fransa'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere 50'den fazla kentte cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak Le Pen'e oy verilmemesi çağrısında bulunulan gösteride, "Ne Macron, ne Le Pen" ve aşırı sağ karşıtı sloganlar atıldı, pankartlar taşında.

Rebuplique Meydanı'nda polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler çöp bidonlarını da ateşe verdi.

Nantes kentinde yapılan eylemde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, şehir merkezine girmelerini engellediği eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Rennes şehrinde de polis göstericilere tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Lille, Lyon, Strazburg ve Marsilya gibi 50 kentte aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 9 bin 200'ü Paris'te olmak üzere 22 bin kişi eylemlere katıldı.

30'dan fazla sendikadan yapılan ortak açıklamada, " Marine Le Pen'i reddederek her gün savunduğumuz hukukun üstünlüğü ve demokratik cumhuriyet gibi yıkıcı bir toplumsal projenin ortaya çıkmasını engellemek söz konusudur." ifadesi kullanıldı.

Le Pen de yaptığı açıklamada, aşırı sağ karşıtı gösterilerin demokratik olmadığını belirterek, "Fransızlar, (oy kullanarak) ortaya koydukları seçimlerine, sokaklarda gösteriler yoluyla tepki gösterildiğini görmekten rahatsız oluyorlar." dedi.