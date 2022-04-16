Fransa'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi

16.04.2022 21:49
Fransa'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere 50'den fazla kentte cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere 50'den fazla kentte cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak Le Pen'e oy verilmemesi çağrısında bulunulan gösteride, "Ne Macron, ne Le Pen" ve aşırı sağ karşıtı sloganlar atıldı, pankartlar taşında.

Rebuplique Meydanı'nda polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler çöp bidonlarını da ateşe verdi.

Nantes kentinde yapılan eylemde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, şehir merkezine girmelerini engellediği eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Rennes şehrinde de polis göstericilere tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Lille, Lyon, Strazburg ve Marsilya gibi 50 kentte aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 9 bin 200'ü Paris'te olmak üzere 22 bin kişi eylemlere katıldı.

30'dan fazla sendikadan yapılan ortak açıklamada, " Marine Le Pen'i reddederek her gün savunduğumuz hukukun üstünlüğü ve demokratik cumhuriyet gibi yıkıcı bir toplumsal projenin ortaya çıkmasını engellemek söz konusudur." ifadesi kullanıldı.

Le Pen de yaptığı açıklamada, aşırı sağ karşıtı gösterilerin demokratik olmadığını belirterek, "Fransızlar, (oy kullanarak) ortaya koydukları seçimlerine, sokaklarda gösteriler yoluyla tepki gösterildiğini görmekten rahatsız oluyorlar." dedi.

YORUMLAR
500
Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto İklim aktivistleri Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının çevre programlarını protesto etti İklim aktivistleri Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının çevre programlarını protesto etti

cumhurbaşkanı, Fransa, Polis, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement