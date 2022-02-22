Fransa'da aşırı sağ ve sol isimler cumhurbaşkanı seçiminde adaylık barajına takılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da aşırı sağ ve sol isimler cumhurbaşkanı seçiminde adaylık barajına takılıyor

22.02.2022 21:02
Fransa'da aşırı sağ ve sol isimler cumhurbaşkanı seçiminde adaylık barajına takılıyor

Fransa'da nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday adayı olan aşırı sağ ve soldan isimler, adaylık için gerekli 500 imza yeterliliğine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Fransa'da nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday adayı olan aşırı sağ ve soldan isimler, adaylık için gerekli 500 imza yeterliliğine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçimlerinde resmen aday olabilmek için aday adaylarının, yaklaşık 42 bin seçilmişten en az 500 imza toplaması gerekiyor. Bir ilçeden en fazla 50 imza alabilen adayların 4 Mart'ta kadar süreleri bulunuyor.

Aşırı sağcı partiler Ulusal Birlik (RN) adayı Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) lideri Eric Zemmour ile aşırı solcu kanattan Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partisinden Jean-Luc Melenchon ve Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) partisi adayı Anasse Kazib, henüz yeterli imzaya ulaşamadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 393 imzası bulunan Marine Le Pen, imza yeterliliğine ulaşmaya odaklanmak amacıyla bugünden itibaren kampanya çalışmalarına bir süre ara verme kararı aldı.

Le Pen, Twitter'dan yayınladığı videoda, belediye başkanlarına kendi adaylığı için imza verme çağrısında bulundu.

Eric Zemmour ise Europe 1 radyosuna pazar günü yaptığı açıklamada, adaylık için gerekli imza sayısına ulaşamama ihtimali olduğunu söyledi.

Zemmour, şimdiye kadar 350 imza toplarken, aşırı solcu Melenchon'un 442 imzası bulunuyor.

Bir diğer aşırı solcu aday Anasse Kazib ise France 5 televizyonuna yaptığı açıklamada, antidemokratik olarak nitelendirdiği 500 imzalık baraj sisteminin sadece geleneksel parti adaylarının lehine olduğunu savundu.

Kazib'in toplam 128 imzası bulunuyor.

500 imza yeterliliğine ulaşanlar arasında, Cumhuriyetçiler partisinden Valerie Pecresse (2143 imza), henüz adaylığını resmi olarak açıklamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (1463 imza) ve Sosyalist Partisi adayı Anne Hidalgo (1177 imza) ilk üç sırada yer alıyor.

Ayrıca Fabien Roussel'in 582, Nathalie Arthaud'un 559, Yannick Jadot'un 565 ve Jean Lassalle'in 561 imzası bulunuyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

YORUMLAR
500
Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştı Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştı

cumhurbaşkanı, Marine Le Pen, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağ ve sol isimler cumhurbaşkanı seçiminde adaylık barajına takılıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:34 Rekabet Kurumu, 23 zincir marketle ilgili soruşturma başlattı! Sözlü savunma 22 Mart'ta yapılacak
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 21:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağ ve sol isimler cumhurbaşkanı seçiminde adaylık barajına takılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement